Dj Uncino, Dj Carmela & Co: ecco in anteprima il mixtape newpolitano

Un dj set in esclusiva per i lettori del sito de «Il Mattino»: nella Giornata mondiale dei dj, capitata in coincidenza con la quarantena da coronavirus a cui tutti siamo sottoposti, un gruppo di dj newpolitani ha pensato di organizzare un mixtape da mettere in free play streaming e free download come contributo per passarre il tempo in casa. Dopo due settimane stasera uscirà il secondo mixtape della serie, che riunisce due nomi storici della scena hip hop partenopea come Dj Uncino e Dj Carmela, più Dj Uma, Dj Turkabo, Dj Zando e Dj Lus$io. In scaletta ritmi trap, urban latin afrobeat... Dalle 22 ogni dj - si sono ribattezzati Neapolitan Cutterz - sparerà la selezione sulle proprie pagine, fino a quell'ora è un'esclusiva del mattino, all'indirizzo:



Intanto, ecco come i sei producer spiegano la loro iniziativa: «In questo momento storico in cui ogni giorno siamo bombardati da notizie non molto rassicuranti, quando la quarantena comincia a farsi sentire, noi dei Neapolitan Cutterz abbiamo deciso di sfornare un altro mixtape, estendendo l'invito ad altri dj con un unico intento, quello di non fermare la musica, ma allo stesso tempo offrendola in maniera discreta ed organizzata, ma nel rispetto di ogni singolo cittadino. Che l'intrattenimento non si fermi, ma che sia accessibile a tutti nel momento in cui lo desiderino. Buon ascolto, con la speranza di alleviare la vostra giornata. Uniti si può!».