Addio al dj Never Milesi, morto a 26 anni in un incidente d'auto. Gli amici e i fan sotto choc. Dopo aver lottato per una settimana tra la vita e la morte, si è spento all'ospedale Cto di Torino Never Milesi, il 26enne nato a Chieti, che da tempo abitava a Imperia ed era il dj del gruppo musicale Vento di Ponente.

Come riporta La Stampa, l'incidente stradale è avvenuto lo scorso 20 maggio nel Saluzzese a Sanfront, sulla provinciale per Paesana, poco dopo le 6.30 del mattino. Never era alla guida di una Fiat Panda quando è avvenuto lo schianto. In auto con lui il padre, tuttora ricoverato al Centro traumatologico torinese.

Sul web, tanti i messaggi di cordoglio di amici e fan sotto choc. Lo ricorda così, su Facebook, Elia Aarek di Vento di Ponente: «Mi ricordo le prime serate, i primi campionamenti in studio per il disco, gli scratch da registrare, le serate da organizzare e tutti i palchi che abbiamo calcato assieme. Con te muore un elemento fondamentale del Vento di Ponente, un pezzo di noi, ma soprattutto se ne va un amico, un fratello, un componente della nostra famiglia. Porteremo avanti ciò che ci hai lasciato ricordandoti con amore. Il mio pensiero va alla tua famiglia a Serena e a tutti gli amici».



Ultimo aggiornamento: 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA