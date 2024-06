Dj Ringo contro Victoria dei Maneskin: «Rock di qua, rock di là e poi fa la dj mettendo musica di m..»

«Sono tutti rockers con il cu*o degli altri». Sul suo profilo Instagram Dj Ringo di Virgin Radio attacca Victoria De Angelis, la bassista dei Måneskin, condividendo uno dei video che la ritrae alla consolle. La musicista romana infatti da mesi è impegnata in un tour da solista come dj nei club di mezzo mondo, ma Dj Ringo sembra proprio non aver apprezzato e non le manda certo a dire: «Rock di qua, rock di là, la band di qua, la band di là – scrive – ma poi tutti a fare i dj e a mettere musica di merda», ha concluso il conduttore radiofonico, con tanto di hashtag tattico al gruppo capitanato da Damiano David.

Coldplay, la band omaggia l'amore per Napoli con un video: ecco come e dove vederlo

I commenti dei follower

A valanga arrivano i commenti di chi difende la ragazza e la sua libertà di cimentarsi in generi diversi: «Che male c’è? È capace di essere una brava musicista e una brava dj», scrive un utente, che attira subito l’attenzione dello speaker: «Chi lo dice che è brava?». Un altro follower scrive: «Non vedo quale sia il problema se fa la dj di musica dance. Una non può avere più passioni musicali? Questo mi sembra un attacco assolutamente gratuito».

Allo stesso modo fioccano i commenti di chi invece si schiera dalla parte di Dj Ringo, focalizzando però l’attenzione sul significato del post: «Un tempo in radio e nei dj set c’erano professionisti della musica, oggi ci sono sempre più influencer con il merito di portare traffico social.

Io direi che non è nemmeno colpa loro, ma di chi li sceglie al posto degli esperti.

Probabile che il post, pubblicato solo ieri, continuerà ad attirare le opinioni sia dei fan dei Måneskin e di Victoria in particolare che dei comuni follower. Il polverone si è appena alzato e resta da vedere se dall’altra parte la musicista risponderà e se gli altri membri della band le daranno man forte.