La Dolce Vita Swing Orchestra “AmeriCarosone” domenica sera al Cilento Outlet

Sabato 20 Luglio 2019, 18:15

Musica e parole fanno rivivere le atmosfere di una Napoli d’altri tempi, legata a doppio filo con il sogno di un’America che per tanti è diventata un’opportunità. Al Cilento Outlet arrivano domenica 21 luglio – come sempre nella Piazza Grande - le sonorità della Swing Orchestra, uno spettacolo tutto da vivere che si configura come un viaggio musicale nel tempo, costruito tenendo a mente i posti, i profumi, gli incontri, le ispirazioni, del grande maestro partenopeo Renato Carosone. Prosegue così la rassegna di spettacoli ed eventi che al Cilento Outlet hanno trasformato gli acquisti in una vera e propria shopping experience. Momenti di svago e di relax da vivere in compagnia di tutta la famiglia. Quello di domenica sarà un vero e proprio tributo a Carosone, che è stato americano a Napoli e napoletano a New York. Una musica che torna a far sognare grazie alla Swing Orchestra, arricchita da una rivisitazione fatta di nuovi arrangiamenti, di tanta passione e allegria.