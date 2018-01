Dolores O'Riordan, l'indiscrezione: «È morta per overdose di Fentanyl, come Prince»

Venerdì 26 Gennaio 2018, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2018 18:17

Potrebbe essere morta per avvelenamento da Fentanyl Dolores O'Riordan, la cantante dei Cranberries trovata morta in hotel a Londra dieci giorni fa. L'indiscrezione è comparsa sul giornale americano Santa Monica Observer: la polizia invece aveva parlato di morte non sospetta. Secondo il giornale la sostanza sarebbe stata trovata dalle autorità nella camera dell'albergo: si tratterebbe della stessa sostanza che aveva causato la morte di Prince, una droga con effetti più forti dell'eroina. Dolores aveva affermato in un'intervista di aver già tentato l'overdose in passato.