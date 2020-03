Donatella Rettore, choc: «Devo essere rioperata d'urgenza»

Donatella Rettore choc: «Operata in oncologia, non va bene. Devono rioperarmi, il mio esame istologico non va bene». Con Twitter, la cantante Donatella Rettore, 66 anni, ha comunicato oggi ai suoi fan di essere stata operata ieri all'Istituto Oncologico di Vicenza, per una grave malattia che l'ha colpita ormai da mesi.

BENE, VE LO DICO TANTO IN MEZZO ALLA BUFERA SARÀ SOLO UN TUONO IN PIÙ.MI HANNO OPERATO ALLO IOV. IERI HANNO AVUTO IL RISULTATO DELL'ESAME ISTOLOGICO E NON VA BENE . MI DEBBONO RIOPERARE E IN FRETTA. CIAO A TUTTI VI VOGLIO BENE . ABBIATE CURA DI CLAUDIO , ORSO , LUPO E COLLINS. pic.twitter.com/SIC963SGw0 — Donatella Rettore (@Rettore_) March 14, 2020

«Bene, ve lo dico tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più. Mi hanno operato allo Iov (è l'Istituto Oncologico di Vicenza, ndr). Ieri hanno avuto il risultato dell'esame istologico e non va bene. Debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti, vi voglio bene. Abbiate cura di Claudio, Orso, Lupo e Collins».

