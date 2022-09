Dj Fede e Dope One uniscono Torino e Napoli con «A Voce Do Quartiere»

La connessione Torino-Napoli celebrata da due icone della scena hip hop nazionale. Dopo varie collaborazioni che li hanno visti protagonisti negli ultimi anni, il DJ e producer torinese DJ Fede e il rapper partenopeo Dope One realizzano, “A Voce Do Quartiere”, l’Ep, distribuito da Believe Music Italia.

Il progetto si presenta come un tributo ai valori dell’hip hop ed emerge tutta la volontà dei due artisti di trasmettere l’attitudine del rap classico. Dalla ricerca delle sonorità, alla scelta delle tematiche, DJ Fede e Dope One dimostrano orgogliosamente il loro sentimento di appartenenza a questa cultura, sfoggiando la loro eccezionale padronanza nel servirsi di tutti gli stilemi del real hip hop. Le produzioni dall’original flavour firmate da DJ Fede, ricche di contaminazioni che abbracciano tutta la musica black, insieme alle liriche dal flow inconfondibile di Dope One, virtuose ed ispirate, generano un connubio perfetto che non può che estasiare gli amanti del genere, catturandoli grazie all’atmosfera immersiva di ogni traccia di questo Ep.

Nei quattro brani che compongono “A Voce Do Quartiere” sono inoltre presenti diversi ospiti di rilievo: come DJ Kamo, che ha collaborato ai brani Y.D.C.T.L. (You Don’t Cross The Line) e Respect, DJ Snifta e DJ Bront, che hanno partecipato rispettivamente ai brani No Cap e Mad Rhymes e il talentuoso MC Jangy Leeon che ha contribuito con la sua strofa nella terza traccia dell’Ep.

“A Voce Do Quartiere” è stato interamente prodotto da DJ Fede, mix e master sono stati curati dal producer insieme ad Alessio Sogno, mentre l’artwork del progetto è firmato da Albe Ok.

L'Ep è disponibile in digitale da oggi, giovedì 15 settembre. La lista dei brani comprende: 1. Y.D.C.T.L. (You Don't Cross The Line) Feat. DJ Kamo, 2. No Cap Feat. DJ Snifta, 3. Rispetto Feat. Jangy Leeon & DJ Kamo, 4. Mad Rhymes Feat. DJ Bront.