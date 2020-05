Drake, nuovo album a sorpresa: «Dark lane demo tapes»

Drake ha pubblicato a sorpresa oggi il suo nuovo album, «Dark lane demo tapes», annunciato, senza alcuna anticipazione, sulla sua pagina Instagram direttamente dal rapper, che ha dichiarato di aver raccolto materiale come inediti, collaborazioni e rarità per i suoi fan. Drake ha inoltre rivelato che in estate arriverà un altro nuovo album di studio, creando grande attesa tra il suo pubblico.



L'album vede collaborazioni, tra le altre, con Chris Brown, Future, Young Thug, oltre a contenere«Toosie slide», uno dei brani più suonati dalle radio in Italia, oltre 157 milioni di stream su Spotify, dove è nella Top 5 della Global Spotify Chart e Top 20 nella classifica italiana, e 67 milioni di views su Youtube. Su Tik Tok la traccia è stata visualizzata oltre un miliardo di volte in soli 7 giorni, e ancora oggi, a quasi un mese dall’uscita, è uno dei brani più utilizzati dagli utenti per le loro coreografie. Ultimo aggiornamento: 13:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA