Dua Lipa riceve la cittadinanza albanese: «Una gioia e un grande onore». La popstar al settimo cielo

«È una gioia immensa e un grande onore». Sono queste le prime parole della pop star Dua Lipa, dopo avere ricevuto la cittadinanza albanese. La cantante ha postato sul proprio profilo Instagram le foto che la ritraggono sorridente con in mano i documenti ufficiali.

La star della musica, Dua Lipa, è nata nel 1995 a Londra ma i suoi genitori sono albanesi ed è proprio per questo che la cantante si reca spesso in Albania dove si esibisce in numerosi festival.

La cantante ha sempre parlato delle proprie origini, promuovendo anche le antiche tradizioni del Paese. In vista del centodecimo anniversario dell'indipendenza dell'Albania dall'impero ottomano, il presidente Bajram Begaj ha concesso la cittadinanza a Dua Lipa per «il ruolo dell'artista nel diffondere la fama degli albanesi a livello internazionale attraverso la sua musica».

Dua Lipa, felicissima dell'importante riconoscimento ricevuto, ha postato le foto della cerimonia che si è tenuta a Tirana, sul proprio profilo Instagram dove ha scritto: «Ringrazio il presidente Bajram Begaj e il sindaco Erion Veliaj per questo onore... ho la mia cittadinanza albanese!!».