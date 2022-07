Dua Lipa, terrore al concerto: fuochi d'artificio tra la folla, qualche ferito. Lei: «Mi dispiace»

Attimi di panico durante il concerto di Dua Lipa, a Toronto. Alcuni membri del pubblico sono riusciti a portare all'interno dello Scotiabank Arena, stadio in cui si è svolto il concerto, dei pericolosi fuochi d'artificio, facendoli esplodere al chiuso. Causando terrore tra il pubblico, che ha cominciato a scatenarsi cercando una via di fuga più sicura.

Cosa è successo

I giochi pirotecnici se non autorizzati, sono illegali per eventi di questo tipo, e non sarebbero mai dovuti arrivare all'interno. Come riportato dal magazine TMZ, prima di entrare all'interno dello stadio, sono stati eseguiti accurati controlli di sicurezza con gli appositi metal detector. Probabilmente i furbi, grazie a qualche escamotage, sono riusciti a trarre in inganno la security, trovando il modo di far entrare i fuochi d'artificio. Le autorità stanno cercando di identificare, grazie alle telecamere di sicurezza, i responsabili del fatto.

Dua Lipa su Instagram

«Ieri sera, durante il mio concerto a Toronto, sono esplosi fuochi d'artificio non autorizzati tra la folla. Creare uno spazio sicuro e inclusivo ai miei spettacoli è sempre la mia prima priorità» - scrive la cantante Dua Lipa sulle storie Instagram - «Io e il mio team siamo scioccati e confusi dagli eventi come lo siete tutti voi. È in corso un'indagine sugli eventi in corso e tutti stanno lavorando duramente per scoprire come si è verificato questo incidente».

È stato un momento di paura anche per la cantante britannica, che dispiaciuta manda i migliori auguri ai fan: «Dare vita a questo spettacolo per i miei fan è stata un'esperienza così straordinaria, e sono così profondamente dispiaciuto per chiunque abbia avuto paura, si sia sentito insicuro o il cui godimento dello spettacolo sia stato influenzato in qualche modo. Tutto il mio amore, Dua», ha concluso così, parlando a cuore aperto ai follower tramite la piattaforma social.

Nessun ferito grave

Le immagini hanno fatto il giro del web. Mostrano il momento in cui, nel bel mezzo del concerto, i fuochi d'artificio sono stati appiccati. Sono scoppiati in tutte le direzioni creando panico tra il pubblico. L'ambulanza è giunta immediatamete sul posto, ma fortunatamente non è stato riportato nessun ferito grave, solo segni di bruciature sulle gambe e sulle scarpe.