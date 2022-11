Dua Lipa sui mondiali di calcio in Qatar: «Andrò quando rispetteranno i diritti delle persone»

Dua Lipa non canterà ai Mondiali di calcio in Qatar. Non c'è mai stata nessuna ufficialità sulla presenza della cantante inglese nel paese arabo, ma rumors davano la popstar tra le favorite. A smentire ogni voce è lei stessa, che a tal proposito, precisa: «Ci sono molte speculazioni sul fatto che mi esibirò alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo in Qatar. Non mi esibirò e non sono mai stata coinvolta in alcuna trattativa per esibirmi».

Se in passato l'evento ha richiamato star internazionali del calibro di Shakira e Black Eyed Peas, Dua Lipa, la cantante del momento, era molto probabile.

Perché non ci sarà

«Non vedo l'ora di visitare il Qatar quando avrà rispettato tutti gli impegni in materia di diritti umani presi quando ha vinto il diritto di ospitare la Coppa del Mondo», scrive Dua Lipa.

Il Qatar, infatti, nelle ultime settimane è finito sotto il mirino dell'opinione pubblica internazionale perché non rispetterebbe i diritti delle donne e della comunità LGBT, che sono punite a norma di legge. Per ospitare i mondiali di calcio, i vertici del paese hanno promesso un maggiore impegno per migliorare la condizione femminile e delle persone omosessuali, ma le accuse internazionali continuano a pesare.

Al momento l'unica cantante ad aver reso ufficiale la presenza alla cerimonia di apertura in Qatar è il cantante dei BTS, Jung Kook, ma non emergono altri dettagli da parte della Fifa che è la responsabile dell'organizzazione dell'evento.