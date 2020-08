Dua Lipa: un remix tutto nuovo nato durante lockdown. Così nasce “Club Future Nostalgia”

Ultimo aggiornamento: 20:23

Una raccolta di nuovi remix in collaborazione con i migliori artisti del mondo. Così tornache il 28 agosto pubblica “Club Future Nostalgia”. Una miscellanea tra passato e presente, tra house anni '90 al pop di oggi.“Gli ultimi mesi sono stati surreali -- Ho visto tanta gente ballare in casa, organizzare delle feste su zoom e ballare sulle note di Future Nostalgia come se fossimo insieme in un club. Mi hanno donato veramente tanta gioia nei giorni che ho passato a casa, anche se avrei preferito di gran lunga cantare queste canzoni dal vivo in tour per voi. Durante questo periodo ho pensato di coinvolgere l’incomparabile The Blessed Madonna per alzare l’asticella ancora un po’ e creare un mixtape dance che sarà il Club Future Nostalgia. Abbiamo invitato alcuni amici e delle vere e proprie leggende a divertirsi insieme a noi. Le regine assolute Missy Elliott e Madonna si sono unite a me per un remix epico di “Levitating”, la donna dei miei sogni Gwen Stefani e il supremo Mark Ronson hanno fatto squadra per portare “Physical” ad un livello più alto.E il party non finisce qui – presto ci saranno molte altre sorprese”. Nel disco infatti compare il nome di Marea Stamper, conosciuta come The Blessed Madonna, nata nel Kentucky, cresciuta a Chicago e che ora vive e lavora a Londra, è uno dei nomi più celebrati nella cultura club mondiale, che ha curato e remixato l'album.“Prendere Future Nostalgia e re-immaginarlo come un album mixtape - racconta The Blessed Madonna - è stato un progetto enorme, che in più doveva essere fatto in segreto assoluto, da sola a casa mia. In un certo modo, dare forma a questa fantasia basata sul fantastico ultimo album di Dua Lipa, è stato il compito perfetto durante la pandemia. È stato un compito enorme e infinitamente dettagliato. Creare remix e brani originali, curare il dream team di ulteriori remixer e integrare il lavoro di altri artisti in un nuovo album è stato a dir poco spaventoso ed elettrizzante allo stesso tempo. Tutto questo ha aumentato ancora di più la mia ammirazione per Dua. È un’artista fantastica, unica della sua generazione e una persona dolcissima. Essere stata in grado di realizzare questa lettera d’amore con un cast leggendario di personaggi va molto al di là della mia comprensione. Alla fine il mio scopo era quello di creare un nuovo mondo: il Club Future Nostalgia, il dance floor di cui tutti sentiamo una grandissima mancanza e che non possiamo avere ora. Amo da morire questo progetto e spero che piaccia anche a voi”.Molte sono le collaborazioni in “Club Future Nostalgia”: Gwen Stefani, Madonna, Missy Elliott e BLACKPINK così come remix dei leggendari Masters At Work, il godfather della house Larry Heard – aka Mr Fingers, la superstar giapponese Gen Hoshino, l’artista e produttore dai mille talenti Mark Ronson, il re dei remix Jacques Lu Cont, il produttore e collaboratote di Erykah Badu Zach Witness, il produttore e dj inglese Midland, Horse Meat Disco – pietra miliare di tutto ciò che è disco music, Joe Goddarddelle band Hot Chip e 2Bear, la regina dell’underground Jayda G, il grande dj e remixer Paul Woolford, la star americo-coreana dell’elettronica Yaeji e la leggenda della Detroit House Moodymann. The Blessed Madonna ha usato dei sample per unire tra loro tutti questi remix, mischiando dei classici pop di artisti come Janet Jackson, Neneh Cherry, Gwen Stefani e Jamiroquai con delle strofe di brani iconici house, soul e disco di artisti come Robert Owens, The Art Of Noise, Cajmere, Gaz, Lyn Collins e Larry Heard.L’album include anche il recente singolo LEVITATING feat. Missy Elliott e Madonna remixato da The Blessed Madonna – guard ail video watch the video for the single qui.Tracklist:1. Future Nostalgia -Joe Goddard Remix.2. Cool - Jayda G Remix.3. Good In Bed - Gen Hoshino Remix and Zach Witness Remix.Sample: Neneh Cherry - Buffalo StanceSample: Art Of Noise - Moments In Love4. Pretty Please - Midland Refix.5. Pretty Please - Masters At Work Remix.Sample: Cajmere - Coffee Pot (Percolator mix)6. Boys Will Be Boys - Zach Witness Remix.Sample: Lyn Collins - Think (About It)7. Love Again - Horse Meat Disco Remix.8. Break My Heart / Jamiroquai Cosmic Girl.Sample: Jamiroquai - Cosmic Girl (Dimitri From Paris Dubwize Remix)9. Levitating (feat. Madonna and Missy Elliott) - The Blessed Madonna Remix.10. Hallucinate - Mr Fingers deep stripped mix.Sample: Gwen Stefani - Hollaback GirlSample: Barbara Mason - Another Man11. Hallucinate - Paul Woolford Extended Remix.Sample: Larry Heard Presents Mr. White - The Sun Can’t Compare12. Love Is Religion - The Blessed Madonna Remix.13. Don't Start Now - Yaeji Remix.Sample: Gaz - Sing SingSample: Fingers Inc & Robert Owens - Bring Down The Walls14. Physical (feat. Gwen Stefani) - Mark Ronson Remix.15. Dua Lipa & BLACKPINK - Kiss and Make Up.16. That Kind Of Woman – Jacques Lu Cont Remix.Sample: Stevie Nicks - Stand Back Acapella17. Break My Heart - Moodymann Remix.