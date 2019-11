Dua Lipa, ecco il nuovo singolo Don’t Start Now: «Inizia una nuovo capitolo della mia vita»

Ultimo aggiornamento: 12:33

La nuova era dista per iniziare! È appena uscito, il nuovo singolo della super star mondiale. Don’t start Now è un inno disco, carico di adrenalina, vibrazioni positive da dancefloor e auto-affermazione e Dua Lipa ne ha anticipato una piccola parte sui suoi social mostrando anche un look tutto nuovo.Dua spiega: «Ho scelto di pubblicare questa canzone come prima in modo da chiudere un capitolo della mia vita ed iniziarne un altro. Verso una nuova fase con un nuovo sound! Tutto sta nell’andare avanti e non permettere mai a nessuno di mettersi di mezzo. Mi è sembrata anche una scelta naturale visto che l’ho realizzata con la stessa crew con cui ho fatto».Il video diè online da poche ore ed è diretto dall’acclamato regista, che ha precedentemente lavorato con Kanye West, The Weeknd, James Blake e Bon Iver.Da quando ha esordito in gran stile nel 2015, l’album di debutto omonimo di Dua ha superato le 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo e 40 milioni di singoli ed è ufficialmente l’album di un’artista femminile più streammato nella storia di. Dua è anche la più giovane l’artista femminile di sempre ad aver superato 1 miliardo di views sue ad aver vinto ben 3 Brits e 2 Grammys.