Due milioni di click per «Ammò» di Achille Lauro in coppia con Rocco Hunt

Lunedì 10 Settembre 2018, 15:18 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2018 16:18

Grande successo sul web per "Ammò", singolo del rapper Achille Lauro, che vede come ospiti Hunt e Clementino.Un brano che celebra l’amicizia, che suona come la marcia nuziale di un grosso matrimonio gipsy a ritmo Samba Trap.La particolarità di questo nuovo sound è la fusione con ritmi latini: un’epoca in cui regnano i social media e dove i rapporti sono più che altro virtuali, la crew ha pensato che il lancio di un singolo, potesse essere l’occasione per incontrare personalmente chi li segue. Un vero e proprio bagno di folla tra la gente."E così siamo scesi nelle maggiori piazze italiane radunando direttamente migliaia di giovani-spiega Lauro- lo abbiamo prima fatto con Thoiry Remix a Milano, per poi rifarlo anche per ‘Ammò’ a Napoli, affiancati dai due talenti campani come Clementino e Rocco Hunt, anticipando quello che sarà il prossimo video".“Ammò” è un’armonia di ritmi e sonorità sconvolgenti ed esotiche, che preannunciano l’uscita di un album da numeri importanti in classifica e che vede la partecipazione di molteplici artisti della scena come Cosmo, Gow Tribe, Gemitaiz, Quentin 40, Puritano e i già citati Clementino e Rocco Hunt.