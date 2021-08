I Duran Duran all'Arena di Verona, anteprima assoluta per il nuovo singolo estratto da “Future Past”

I Duran Duran, saranno domani in Italia per presentare live, in occasione della serata Rtl 102.5 Power Hits Estate, un nuovo singolo estratto da 'Future Past', attesissimo album che uscirà in tutto il mondo il 22 ottobre 2021 per Tape Modern/Bmg. Le leggende del pop, pluripremiate e acclamate a livello internazionale, che festeggiano nel 2021 i 40 di carriera, presenteranno infatti, all'Arena di Verona, in anteprima assoluta, un nuovo brano inedito estratto dal loro quindicesimo album in studio e sapranno regalare al pubblico italiano, che da sempre li segue, una nuova grande emozione.

Lorenzo Suraci, presidente di Rtl 102.5, dichiara «Siamo orgogliosi che i Duran Duran abbiano scelto la nostra grandissima manifestazione 'Rtl 102.5 Power Hits Estatè all'interno della spettacolare Arena di Verona, per il lancio internazionale del loro nuovo singolo». Anticipato dall'uscita del primo singolo 'Invisiblè, 'Future Past' vanta stimati produttori tra i quali Erol Alkan, Giorgio Moroder e Mark Ronson, ed ospiti speciali come il chitarrista del Blur Graham Coxon, l'ex pianista di Bowie Mike Garson e Lykke Li alla voce.

'Invisiblè è stato prodotto da Erol Alkan e Duran Duran, e mixato da Mark 'Spikè Stent. Il video musicale - prima collaborazione nel suo genere - è stato creato da un'intelligenza artificiale chiamata Huxley. 'Future Past' sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Oltre al Cd standard, sarà disponibile un formato Cd con copertina rigida Deluxe in edizione limitata con tre tracce aggiuntive. L'album sarà disponibile anche in vinile colorato.