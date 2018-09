I Duran Duran, gita in barca a Venezia: il tweet fa sognare i fan

Martedì 4 Settembre 2018, 15:36 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2018 17:09

In questi giorni aimbattersi in vip, attori e star di Hollywood è semplice routine, ma lontano dal red carpet del Lido, spostando lo sguardo dallasi può addirittura incontrare una band che ha fatto la storia della musica anni Ottanta. Si tratta dei, che sui social stanno pubblicando le foto del loro viaggio in Italia.«Rewind to Venice», è la didascalia alla foto apparsa sul profilo ufficiale Twitter. I musicisti sono su un'imbarcazione, capelli al vento e con sullo sfondo la città e le sue bellezze. Sembrano dei veri "wild boys". Un "ritorno al passato" e una nuova occasione per confermare l'amore per il nostro Paese. Più volte i componenti della band sono stati "paparazzati" in vacanza in Italia.Sulla maglietta di Simone Le Bon campeggia la scritta "Hungry" (affamato). Chissà se il cantante avrà approfittato per saziare la sua fame mangiando le prelibatezze preferite. Non è un mistero che il leader della band apprezzi la cucina italiana. A giugno Simone Le Bon è stato immortalato a Como dai fotografi del settimanale "Chi" assieme alla moglie Yasmin Parvaneh, ex modella invitata a un concorso d’eleganza a Cernobbio. Molto interessato alla cucina, con un fisico che un po’ lo dimostra, il cantante ha noleggiato un motoscafo per portare la moglie a mangiare.