1.500 milioni visualizzazioni, ecco la canzone più ascoltata del XX secolo

Martedì 11 Dicembre 2018, 19:42

Secondo il messaggio diffuso dalla società discografica Universal Musical dal proprio profilo Twitter, la canzone del XX secolo più ascoltata è Bohemian Rhapsody dei Queen.Proprio questa settimana il brano ha, infatti, superato 1.500 milioni di riproduzioni via streaming su diverse piattaforme digitali.«Bohemian Rhapsody è una delle migliori canzoni di una delle migliori band della storia. Siamo orgogliosi di rappresentare i Queen e siamo felici che il brano conquisti ancora nuovi fan in tutto il mondo più di quattro decenni dopo la sua prima diffusione», ha detto Lucian Grainge, CEO di Universal Music, citato da Variety.La canzone è stata scritta da Freddie Mercury per l'album del 1975.