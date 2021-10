Ed Sheeran: «Io, trentenne maturo: prima papà, poi popstar»

Se Elton John l'ha riconosciuto suo erede un motivo c'è. E più che negli «up tempo», nei ritornelli e nei falsetti implacabili che caratterizzano anche il nuovo album di Ed Sheeran, «=» (ovvero «Equals»), da oggi nei negozi, si sente nelle ballad come «First times»: «Pensavo che mi sarei sentito diverso suonando a Wembley/ in 80.000 cantavano con me/ È quello che stavo inseguendo/ perché quello era il mio sogno/ Quando tutto è finito, ho...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati