Ed Sheeran e Justin Bieber, in arrivo un singolo insieme: gli indizi «lanciati» sui social

Check my Instagram story. It’s happening. #friday — Justin Bieber (@justinbieber) 6 maggio 2019

Martedì 7 Maggio 2019, 15:30 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 15:36

insieme per un nuovo pezzo? È la novità che i fan di entrambi gli artisti stanno aspettando, secondo le ultime indiscrezioni confermate da più di un indizio. Alcuni giorni fa infatti i due hanno condiviso un post sui social che sembrava fare allusioni ad un eventuale progetto insieme: e un numero, 10, ricorrente (anche in una story su Instagram di Sheeran), che poteva far pensare che questo eventuale progetto potesse vedere la luce ilFino a poco tempo fa, tutte speculazioni, sebbene arrivate direttamente dai profili dei due cantanti: di ufficiale non c’era niente, perché né Bieber ne Sheeran avevano rilasciato dichiarazioni sull’argomento. Ma poco fa entrambi hanno postato su Instagram quello che sembra essere il testo del pezzo (con due foto complementari), con Bieber che ha chiesto di controllare le sue stories venerdì 10 maggio. «Sta succedendo», le sue parole.Non si tratta della loro prima collaborazione: Love Yourself, uno dei pezzi di maggiore successo di Bieber, fu scritto infatti proprio da Ed Sheeran. Bieberaveva annunciato che si sarebbe preso una pausa dalla musica per concentrarsi sulla sua vita privata: evidentemente, per adesso, Justin ha cambiato idea.