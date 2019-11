Ed Sheeran, ok alla costruzione di un luogo di culto a forma di barca nella sua tenuta

Ed Sheeran è riuscito ad ottenere il permesso per costruire un luogo di culto multi-confessionale a forma di barca nella sua tenuta di campagna nel Suffolk, dove vive con la moglie Cherry Seaborn.



Il cantante multimilionario aveva presentato la richiesta di costruire un luogo privato per la contemplazione e la preghiera sulla sua estesa proprietà che è stata rinominata ‘Sheeranville’. Nonostante alcune resistenze da parte dell'amministrazione locale, preoccupata per i camion di grandi dimensioni che dovranno stazionare fuori dalla proprietà, il consiglio dell'East Suffolk ha dato l'ok lo scorso 19 novembre.La conferma arriva dopo che nel 2018 si era visto negare il permesso per costruire una cappella dovre il cantante avrebbe voluto sposarsi.



Tra le varie motivazioni presenti nella richiesta, vengono citati i numerosi amici e colleghi che sono spesso ospiti della star della musica inglese, provenineti dalle più diverse parti del mondo e che avranno così un luogo dove ritirarsi in cnteplazione e preghiera. Il nuovo edificio verrà costruito sul lato Est della proprietà in quanto "il sorgere del sole rappresenta un elemento importante sian nelle religione abramitiche che in quelle orientali".



Per evitare di mettere in ombra la vicina chiesa di St Mary, la nuova struttura avrà un tetto a spiovente a forma di foglia e una struttura a forma di cono al posto della tradizionale guglia. In oltre, l'edificio avrà vetrate colorate e delle mura ricurve a ricordare la forma di una barca.



In passato Ed Sheeran era stato al centro di numerose critiche dopo aver ottenuto il permesso per costruire una recinzione "anti-senzatetto" attorno alla sua residenza di Londra.