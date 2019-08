Ed Sheeran annuncia una pausa dopo il tour mondiale: «Niente concerti per almeno 18 mesi»

Mercoledì 28 Agosto 2019, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2019 12:07

Ed Sheeran ha annunciato una pausa di 18 mesi dal lavoro. Il cantante, che ha appena concluso uno dei più grandi tour mondiali, ha deciso che ricaricherà un po' le pile in previsione di sfornare altri grandi successi al pieno della forma per il suoi fan. Dal marzo del 2017 non si è fermato un attimo, ha sempre cantato per il pubblico, ora ha bisogno di una pausa.Ad annunciarlo è stato lui stesso, dopo 280 esibizioni, al pubblico di Ipswich a Chantry Park ha detto di avere sentimenti contrastanti: «Adoro che voi ragazzi siate qui e stiamo terminando il tour a Ipswich. Questo è il mio ultimo concerto probabilmente da 18 mesi». Poi ha aggiunto: «È il tour più grande di sempre. È stata una giornata emozionante per molte persone nel backstage».Il tour Divide è diventato ufficialmente il "più grande" di sempre dopo aver incassato più di 775,6 milioni di dollari e aver venduto oltre da 8,9 milioni di biglietti.