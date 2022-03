Ed Sheeran, il cantante accusato di plagio per la canzone 'Shape of you': avviato il processo

In tribunale per plagio. Ed Sheeran è coinvolto in una battaglia legale: è stato accusato di plagio per la canzone "Shape of you". Il processo davanti all’Alta Corte di Londra è cominciato e dovrebbe durare tre settimane. A lanciare l'accusa sono stati due artisti, Sami Shoukry e Ross O’Donoghue, che hanno affermato che Sheeran ha copiato «certe frasi e parole» da una loro canzone.

Leggi anche > Razzo colpisce la luna: per gli americani è cinese, ma Pechino nega

Il plagio sarebbe legato maggiormente al ritornello, secondo quanto riporta il Telegraph. Shape of you è stato pubblicato nel 2017. La canzone è stata un successo mondiale ed è ancora la canzone più ascoltata in streaming su Spotify.

Sheeran ha replicato alla causa nel 2018 chiedendo alla Corte Suprema di dichiarare che lui e i suoi co-autori non avevano violato i diritti d’autore di Shukri e O’Donoghue. Questi ultimi hanno quindi intentato una causa, in cui hanno chiesto, tra l’altro, un risarcimento e una parte del ricavato della canzone.