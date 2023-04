Ed Sheeran, al via il processo per plagio. «Avrebbe copiato una canzone di Marvin Gaye»

Inizia oggi in un tribunale di New York l'arringa di apertura per il processo a Ed Sheeran. Il cantautore britannico, 32 anni, deve rispondere di violazione del copyright, alcune parti della sua hit “Thinking Out Loud” sarebbero troppo simili al classico di Marvin Gaye del 1972 'Let's Get It On'.

L'azione legale è stata presentata nel 2017

L'azione legale che ha portato al processo è stata presentata nel 2017. Secondo quanto scrivono i media americani, il processo dovrebbe durare una settimana e lo stesso Sheeran è previsto tra i testimoni. La giuria non terrà in considerazione le parole di Let's get It On, bensì dovrà tener conto degli elementi di base della melodia e del ritmo del brano e decidere se la sovrapposizione tra la combinazione di progressione di accordi e ritmo armonico delle canzoni è simile al punto da essere considerati un plagio.

La difesa del cantante

Gli avvocati del cantante hanno detto che entrambe le canzoni hanno punti strutturali comuni tuttavia contestano le accuse sostenendo che i frammenti ritenuti “rubati” non sono tali da garantire una richiesta di violazione del copyright.