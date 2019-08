Ed Sheeran, quando al ballo scolastico fu eletto «studente probabilmente famoso»

Martedì 20 Agosto 2019, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2019 12:38

Ed Sheeran una volta è stato votato come “studente molto probabilmente famoso” nel corso di un ballo scolastico di fine anno. I suoi compagni avevano infatti già al tempo intuito che il giovane Ed sarebbe di lì a poco diventato qualcuno.La rivelazione arriva in una nuova mostra sulle origini e sul debutto del cantante e cantautore, nei pressi della sua città natale di Ipswich nel Suffolk, composta da cimeli personali curati dal padre di Sheeran, John.Insieme al certificato, consegnato al cantante dai suoi compagni di classe, la mostra presenta anche una lettera formale dell'Accademia di Musica contemporanea di Guilford, chen conferma il precoce talento di Sheeran, capace di conseguire la laurea diretta come studente. Questo perchè aveva lasciato il corso di musica dopo tre settimane per via dell'offerta di partire in tour con il noto cantante inglese Just Jack.Nella mostra ci saranno anche le vecchie foto scolastiche di Sheeran, uno dei T-Birds nel musical scolastico Grease, e il volantinio pubblicitario del suo primo concerto del 2005, con annessa scaletta.