Ed Sheeran: svelata sui social la tracklist del nuovo album

Dopo aver incantato il pubblico di Roma e a poche ore dal suo concerto milanese,svela con un post sui social ladel suo nuovo disco di inediti.Il titolo parla da sè. No.6 Collaborations Projects, in uscita il prossimo 12 luglio, è il frutto della collaborazione con altri grandi della musica internazionale. E da quel che il cantante inglese ha annunciato, non sembra mancare proprio nessuno. Da Bruno Mars a Khalid, da Eminem a Skrillex, da Cardi B. a Travis Scott per un disco che si preannuncia già un successo.“Sono un grandissimo fan di tutti gli artisti con cui ho lavorato in questo album", ha dichiarato Sheeran. "Alcuni li seguo dall’inizio della loro carriera, di altri ascolto i loro album a ripetizione. Tutti di grande ispirazione per me. Non vedo l’ora che lo ascoltiate!”.No.6 Collaborations Project uscirà a distanza di due anni da "Divide", successo discografico che lo ha portato in vetta alle classifiche e in concerto in tutto il mondo.L’album è stato anticipato dalle due hit ‘I Don’t Care’ con Justin Bieber e ‘Cross Me’ feat. Chance the Rapper e PnB Rock – brani che hanno già superato i 750 milioni di stream ad oggi. ‘I Don’t Care’, entrato direttamente al n.1 della classifica di vendita italiana, è uno dei brani di maggiore successo dell’anno rimanendo al n.1 della chart inglese per cinque settimane consecutive.Qui di seguito la tracklisting completa.1. Beautiful People feat. Khalid2. South of the Border feat. Camila Cabello & Cardi B3. Cross Me feat. Chance the Rapper and PnB Rock4. Take Me Back to London feat. Stormzy5. Best Part of Me feat. Yebba6. I Don’t Care with Justin Bieber7. Antisocial with Travis Scott8. Remember the Name feat. Eminem & 50 Cent9. Feels feat. Young Thug & J Hus10. Put It All on Me feat. Ella Mai11. Nothing on You feat. Paulo Londra & Dave12. I Don’t Want Your Money feat. H.E.R13.1000 Nights feat. Meek Mill & A Boogie Wit Da Hoodie14. Way to Break My Heart feat. Skrillex15. Blow with Bruno Mars & Chris Stapleton