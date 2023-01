Il titolo, che peraltro doveva essere - in sintonia con l'immagine di copertina - «L'ultimo fiammifero», è una sorta di grido d'allarme: «Non farti cadere le braccia» è sì il primo lp di Edoardo Bennato, ma può essere anche l'ultimo, l'unico. I primi 45 giri del menestrello flegreo («Era solo un sogno»/«Le ombre», scritte con Alessandro Portelli; «Marylou/La fine del mondo», stavolta tra gli autori il fratello Eugenio, Mogol ed Herbert Pagani; «1941/Vince sempre l'amore»; «Good Bye Copenaghen»/«Marjorie») hanno avuto esito commerciale praticamente nullo. Il produttore Alessandro Colombini lo porta via dalla Numero Uno, l'etichetta di Lucio Battisti, affidando alla Ricordi il suo debutto. Edo, a 27 anni, sta mettendo a fuoco una personalissima forma di cantautorato: dylaniano, eltonjohniano, rockettaro, one man orchestra, per le strade di Londra ha imparato a suonare contemporaneamente chitarra, armonica, tamburelli e kazoo. La sua prima arma è un'energia irrefrenabile, la seconda l'ironia, la terza - che però diventerà un boomerang - il non volersi fare inquadrare nel movimento: siamo nel 1973, quando le canzoni si salutano a pugno chiuso.

APPROFONDIMENTI Franco Ricciardi è già sold out allo stadio Maradona Addio al musicista Carlo Missaglia, cultore della canzone napoletana Pino Daniele, nuove generazioni per il Nero a Metà

L'album è autobiografico come pochi altri, a partire dalla casa, dalla famiglia, dal clan: tutto inizia nei «Campi Flegrei» e si compie in «Rinnegato», mentre «Ma quando arrivi treno», «MM» e «Tempo sprecato» sono dei divertissement. «Lei non è qui... non è la» è già uscita nella versione del coautore Bruno Lauzi, «Una settimana... un giorno» tornerà più volte nella discografia bennatiana, «Un giorno credi» è una storia a parte: su testo di Patrizio Trampetti (allora nella Nccp), è una storia di disperazione e ripartenza cesellata dagli arrangiamenti orchestrali di Roberto De Simone, quasi a citare il Paul Buckmaster di «Madman across the water» e «Tumbleweed connection», modelli dichiarati del menestrello partenopeo.

Pur partendo da Bagnoli, Napoli è uno sfondo («Son già le sette nell'aria c'è un suono/ Magda forse che studia il piano/ Lino mi chiama giù dal cortile/ è la sua voce certo non mi posso sbagliare/ Gente che passa, che suono che fa/ non è un paese, non è una città/ ma era dolce, era dolce per me/ quella strada mi è cara la più cara che c'è»), comanda l'America di Elvis, anche se il folk rock quando serve si apre alla melodia. Dopo nove anni di gavetta quel riccioluto cantautore sta compiendo una rivoluzione, ma in pochi se ne accorgono. «Rinnegato» è una metacanzone travolgente che chiama in causa complici e accoliti: il fratello Eugenio, i già citati Trampetti, De Simone («Ha fatto un lungo viaggio nella tradizione/ e dice che in Italia, col passar degli anni/ la musica peggiora e non si va più avanti») e Colombini («che ha trafficato spesso con gli americani/ è lui che mi consiglia rock a tutto spiano/ però lo dice sempre con un mitra in mano»).

Il disco non vende, non passa in radio, non merita l'attenzione dei tanti piccoli pseudocomitati centrali che gestiscono i festival alternativi del periodo: «Credevo di aver sfondato, di essere arrivato con quel primo lp, invece... Mia madre Adele ne comprò una copia, obbligando anche zia Anna a fare altrettanto, ma non bastò a mandarmi in hit parade», ricorda con la solita ironia Edoardo. Alla Ricordi il direttore artistico Lucio Salvini avrebbe fatto a meno di lui: «Noi non ci rimproveriamo niente. Vedi, questo mestiere passa attraverso i media e alla Rai dicono che la tua voce è sgraziata. Meglio che ti rassegni e fai l'architetto».

Ma Edo dalla voce «sgraziata» non si fa cadere le braccia, rimanda la laurea al 1988, e nell'lp successivo, «I buoni e i cattivi», sempre targato Ricordi, recupera «Un giorno credi», se la prende con il presidente Leone («Uno buono») e continua per la sua strada. Diventando rapidamente uno dei cantautori più importanti, amati e seguiti in Italia. Il 19 luglio 1980 è il primo italiano a riempire San Siro (50.000 spettatori) dopo essere stato il primo a pubblicare - e portare in cima alle classifiche - due album a distanza di soli 15 giorni, «Uffà! Uffà!» e «Sono solo canzonette».

Nel 2023 l'edizione originale di «Non farti cadere le braccia», con la copertina apribile con il fiammifero pieghevole, è ricercatissima dai collezionisti, molto meno della successiva ristampa nella collana economica «Orizzonti». Per celebrare il cinquantennale del disco è appena uscita una edizione limitata in vinile rosso, confermando la profezia di mezzo secolo prima: «Un giorno credi di essere giusto/ e di essere un grande uomo/ in un altro ti svegli e devi/ cominciare da zero./ A questo punto non devi lasciare/ qui la lotta è più dura ma tu/ se le prendi di santa ragione/ insisti di più./ Sei testardo, questo è sicuro/ quindi ti puoi salvare ancora/ metti tutta la forza che hai/ nei tuoi fragili nervi. Quando ti alzi e ti senti distrutto/ fatti forza e va incontro al tuo giorno/ non tornar sui tuoi soliti passi/ basterebbe un istante».