La cartolina di Edoardo Bennato arriva con il singolo “Non c'è”

In attesa del nuovo disco di Edoardo Bennato, ecco il singolo inedito “NON C’È”, estratto dall’album omonimo in uscita il 20 novembre per la Sony Music (Legacy Recordings), pubblicato su cd e su doppio vinile

Svelati anche i brani da…prima pagina! Sì, perché la copertina dell’ultimo disco di Bennato mira dritto al punto, senza alcuna retorica: la cover, pensata e disegnata dall’artista, rappresenta idealmente la prima pagina di un quotidiano, il giornale “Non c’è”. Strutturata con gli strilli che rimandano ai titoli delle canzoni. Il tutto, nello stile bennatiano: pungente, audace, avanguardista. Un quotidiano di oggi, anzi di domani. Un giornale di attualità che racconta il futuro ai diretti interessati: gli interlocutori sono soprattutto i giovani. Venti tracce nella versione cd e ventitre tracce nella versione LP.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Edoardo Bennato cantautore e disegnatore nel nuovo album "Non... L'ALBUM Non c'è, l'ultimo disco di Bennato sospeso tra...

Sono otto i brani inediti di “Non c’è”: Geniale, Il Mistero della Pubblica Istruzione, L’uomo nero (feat. Clementino), La bella addormentata, La realtà non può essere questa (feat. Eugenio Bennato), Maskerate, Non c’è, Signore e signori. Quattordici i brani di repertorio che hanno segnato la carriera artistica di Edoardo Bennato, tra i più geniali cantautori della scena musicale italiana: Bravi ragazzi, Cantautore, Dotti medici e sapienti, Feste di piazza, Italiani, L’isola che non c’è, La verità, Le ragazze fanno grandi sogni, Mangiafuoco, Non farti cadere le braccia, Perché (feat. Morgan), Salviamo il salvabile, Tutti, Un giorno credi.

Nel disco, i featuring di artisti che hanno stili diversi tra loro, unici: c’è il fratello Eugenio, nel brano La realtà non può essere questa, nata durante il lockdown; c’è Morgan in Perché; poi il flow targato Clementino, nella traccia L’Uomo Nero. Ad arricchire il progetto, il grande lavoro di squadra dell’affiatata band del cantautore: Raffaele Lopez (pianoforte, organo Hammond, sintetizzatori, programmazioni), Giuseppe Scarpato (chitarre elettriche, chitarre acustiche, drums programming), Gennaro Porcelli (chitarre elettriche, chitarre acustiche, armonica), Arduino Lopez (basso).

Ultimo aggiornamento: 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA