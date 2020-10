«Non c'è», il nuovo album di Edoardo Bennato: inediti e brani storici con Eugenio, Clementino e Morgan

«Non c'è», il nuovo album di Edoardo Bennato, uscirà il 20 novembre per la Sony Music (Legacy Recordings), e sarà pubblicato su cd e su doppio vinile. Anticipato dal singolo che dà il titolo al progetto, il disco è disponibile in preorder su tutti gli store digitali al link https://smi.lnk.to/nonce.

Venti tracce nella versione cd e 23 tracce nella versione LP. Otto i brani inediti che evidenziano la personalità avanguardista e provocatoria del cantautore; quattordici le canzoni di repertorio, che hanno reso Edoardo Bennato uno dei più grandi artisti della nostra musica, presentati ora con nuovi arrangiamenti.

Per cantare e cantarle, Bennato ha lavorato con l’affiatata band che è con lui da anni, invitando in studio amici e colleghi, e non risparmiandosi nei featuring (al disco hanno collaborato Clementino, Morgan ed Eugenio Bennato).

In “Non c’è” confluiscono le due anime dell’artista napoletano: la versione della “prima ora” e quella strettamente attuale. Come costante, la sua anima rock. C’è il Bennato sarcastico, come sempre senza bavaglio, mai patinato. Realista e al tempo stesso sognatore; un cantautore contemporaneo che riesce a rimanere non convenzionale. Le contraddizioni della società, la pubblica istruzione, l’universo femminile, l’ironia “bennatiana” attualizzata ed esasperata fino al paradosso: questi sono solo alcuni temi affrontati nel progetto “Non c’è”, manifesto di una realtà, la nostra.

Il disco è stato realizzato a Napoli, luogo ideale per trarre ispirazione e creare musica; dove la realtà si palesa, nel bene e nel male.

© RIPRODUZIONE RISERVATA