Eleonora Daniele parla di Sangiovanni e si commuove in diretta per il "ragazzo dai pantaloni rosa": «Forse oggi non si toglierebbe la vita»

Il teatro dell'Ariston ha spento i riflettori ma i temi portati questo anno a Sanremo sono stati tanti. Tra tutti anche il concetto di iclusione. E gli stilisti, in questo Sanremo ci sono, si vedono e portano in passerella il rosa. Da Drusilla ad Achille Lauro passando per Noemi e terminando con Sangiovanni, molti sono i big che hanno scelto il rosso attenuato dal bianco per salire sul palco dell'Ariston. Un messaggio forte e chiaro: non esistono etichette. Oggi a Storie Italiane la conduttrice Eleonora Daniele di fronte alla foto di Sangio che si esibiva con completo rosa è crollata in diretta non riuscend a trattenere le lacrime: «Trovo magnifica questa foto». Lacrime di rabbia per un mondo che non accetta ciè che non si conosce. Ma la Daniele non tollera questa violenza: «Quando Sangiovanni ha detto quelle parole: “Mi prendono in giro per come sono vestito”, mi sono ricordata di quel bambino con i pantaloni rosa, che non ce l’ha fatta a subire critiche e cattiverie».

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Sanremo 2022, da Drusilla a Sangiovanni tutti scelgono il rosa (il... ADNKRONOS Sanremo 2022, Amadeus: «Vittoria nel derby in cambio di share?... FESTIVAL FantaSanremo, anche Massimo Ranieri ci casca: «Papalina! Me... L'ANALISI Sanremo 2022, questa voglia di ballare nell'Italia che riparte I VOTI Sanremo 2022, pagelle: Ferilli e l'anti-monologo (10), Tananai fa... FESTIVAL Sangiovanni mette una sciarpa del Milan all'interista Amadeus: lo... IL FESTIVAL FantaSanremo, ormai è una gara parallela: Emma guida la...

Sanremo 2022, Sangiovanni vince derby: Amadeus milanista - Video

Eleonora Daniele ricorda Andrea

Nell'immagine il fidanzato di Giulia Stabile si trova sul palco dell'Ariston dove ha portato la sua "farfalle": «Guardando questa foto – ha aggiunto la giornalista – mi sono messa a piangere. Sono passati anni dalla sua morte, ma se lui oggi potesse vedere che il rosa è un colore che stanno indossando tanti ragazzi, che ora sarebbero suoi coetanei, forse non avrebbe più paura». Non è riuscita a trattenere le lacrime Eleonora che con voce strozzata ha provato ad andare avanti circondata dall'applauso dello studio.

Sanremo 2022, da Drusilla a Sangiovanni tutti scelgono il rosa (il colore che include)

Chi è il ragazzo con i pantaloni rosa

Non tutti ricorderanno forse la vicenda a cui Eleonora Daniele si riferiva. È la triste storia di un brillante studente di liceo romano che a 15 anni si è tolto la vita perchè stanco di essere preso in giro per la sua presunta omesessualità. È ricordato da tutti come "il ragazzo dai pantaloni rosa", Andrea, questo il nome del ragazzo, si è suicidato stringendosi una sciarpa attorno al collo nella sua casa. Il fatto scosse molto l'opinione pubblica e la Daniele seguì molto da vicino la storia intervistando anche la mamma della vittima Teresa Manes, che nel 2013 ha scritto un libro per raccontare di Andrea e «perché la sua storia non si ripeta». Il libro è intitolato ‘Andrea – Oltre il pantalone rosa’, edito da Graus.