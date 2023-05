Elettra Lamborghini: «Sui social sembro una bomba sexy ma in realtà sono diversa. Pentita dei miei tatuaggi, li sto togliendo tutti»

Si riparte. Nuovo disco (Elettraton), nuovo tour. Un'altra estate in giro per il mondo per Elettra Lamborghini. Proprio come piace a lei. Per questo si allena e tanto. «Tre ore al giorno. E ho perso sette chili: devo essere in forma, è una prova importante. Fare lo show va bene, ma conta la qualità». A La Repubblica l'ereditiera più famosa d'Italia è pronta a stupire ancora a raccogliere nuovi consensi tra le ragazzine.

Elettra Lamborghini compie 29 anni, per il compleanno il marito le regala una spider con un fiocco rosso

Elettra Lamborghini bomba sexy (solo sui social)

Elettra piace perché «sono solare, senza peli sulla lingua.

Non giudico e non ho tabù. Sono come mi si vede. I bambini non li freghi, capiscono se sei vera. Gli piaci o non gli piaci, io sono genuina». E Eli è così: ha un viso da bambina e un corpo decisamente sexy.

«Se vede le mie foto sui social sembro un puttaxxne, diciamolo. Mi piace fare la sexy ma se apro la bocca, di sexy o di malizioso in me, meno di zero. Magari una persona che mi vede per la prima volta, e non sa chi sia, dice: è una bomba sexy. Ma appena parlo si capisce che non sono una gattamorta che gode perché ha la fila di ragazzi».

Tute e leggings diventano abiti da sera: da Ilary Blasi a Elenoire Casalegno, ecco come renderli eleganti

La rimozione dei tatuaggi

Non si è mai pentita di essersi raccontata a "Riccanza" («Mi sono fatta conoscere») ma dei suoi tatuaggi («Sono pentita, li sto tirando via tutti e fa male»). Elettra è l'unica italiana ad avere una statua al museo delle cere di Amsterdam. Ma a quanto pare c'è sempre bisogno di manuntezione: «La toccano tutti».

Intanto ride e fa ridere. Dopo "Only Fun" sul Nove adesso è anche giudice di “Italia’s got talent”. Le piace far televisione, le piace divertirsi. «In questo genere di programma in cui vince l’ironia mi sento a casa, sarà la mia strada. Anche fare la giudice mi diverte, ma non mi piace illudere le persone. Preferisco dire un no con un bel sorriso».

E di no lei ne ha presi tanti, anche se qualcuno potrebbe non crederci. «Una marea di no. Ogni tanto mi sono detta: “Mollo tutto”. Ma non mi appartiene, bisogna sempre trovare la motivazione. Quelli che ce l’hanno fatta non si sono arresi. Ci vuole costanza, fino alla fine».