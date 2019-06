Elettra Lamborghini: «Io, regina provocatoria sono una brava ragazza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 15 Giugno 2019, 10:14

Un personaggio televisivo che ci prova con i dischi, una musicista capace di conquistare il piccolo schermo, una ricca ereditiera che non sa come spendere altrimenti il suo tempo, una sex symbol un po' siliconata (91/63/91 le sue misure ufficiali)? Elettra Lamborghini, 25 anni e una fama prepotentemente impennatasi negli ultimi tempi, è questo e molto altro. Fenomeno sui social, abile nel procedere in slalom tra cronaca e gossip, ha appena concesso il suo nome a una collezione di costumi (neanche a dirlo succintissimi) e presidia (anche) il terreno della musica. Sulla scia dell'esperienza da giudice di «The voice of Italy», ha appena fatto uscire l'album «Twerking queen», subito salutato con la partecipazione al festival «Mamacita», che ieri sera l'ha vista protagonista all'ippodromo di Milano, davanti a decine di migliaia di spettatori, insieme a J. Balvin, colombiano di Medellín, a Gue Pequeno, Sfera Ebbasta, e altri. Dieci i brani in scaletta, impreziositi da ospiti vari: a scaldare l'ambiente, nelle settimane scorse, «Pem Pem», motivetto che ha superato i cento milioni di visualizzazioni, mentre i numeri premiano sempre più la ragazza bolognese, che conta oltre quattro milioni di seguaci su Instagram.Nipote del mitico Ferruccio Lamborghini, fondatore dell'omonima azienda, ha iniziato sculettando nelle discoteche lombarde, poi è comparsa con le sue forme extralarge in tv, dall'edizione spagnola del «Grande Fratello» al nostrano reality per giovani nababbi «Riccanza», quindi si è lanciata nel girone del reggaeton e sin dal titolo dell'album promette di dimenare il sedere da regina, cercando di diventare almeno il sex symbol dell'estate. Nelle biografie autorizzate, sempre più agiografiche, si loda il suo amore per gli animali - cani e cavalli su tutti - ma si parla anche della sua collezione di piercing e tatuaggi, celebri tra i fan quelli leopardati su spalla, e soprattutto natica, sinistra. Cifre da record, che però sembrano destinate a fermarsi, per il momento: «È vero, non ne posso più. L'ultimo tatuaggio è di un mese fa, un'eccezione: mi sono fatta scrivere il nome del mio ragazzo, siamo innamorati, mi è sembrata una bella cosa».«Non pensavo che l'amore potesse arrivare di punto in bianco così, volevamo fare musica insieme e invece... abbiamo fatto tutto tranne che la musica. Non pensavo di poter perdere la testa per un uomo, temevo che gli uomini si interessassero a me solo per il nome o per il.. twerking».«Ne stiamo parlando, lui è meraviglioso, è come dovrebbero essere tutti gli uomini, premuroso e privo di malizie».«La musica è quello che mi importa fare adesso: ho montato uno spettacolo con luci, coreografie, suoni, dove ci si divertirà un mondo. Abbiamo centrato il sound sul genere latino. Andremo in giro tutta l'estate. E nel frattempo c'è una troupe che mi segue, per realizzare il prossimo programma, uscirà in autunno: sarà per le televisioni, non solo quella italiana. Una sorpresa con un sacco di roba».