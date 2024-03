Elettra Lamborghini in lacrime al concerto di Laura Pausini a Miami ricordando Lolita: «Ho perso la parte piú importante della mia vita»

Elettra Lamborghini fan «number one» al concerto di Laura Pausini. Quest'ultima da quando ha calcato per la prima volta il palcoscenico dell'Ariston partecipando a uno dei festival più famosi d'Italia, ha avuto una carriera in continua ascesa. La ragazzina timida che fin da subito ha incantato i fan con la sua voce inconfondibile ora è diventata una popstar a livello internazionale. Infatti proprio nelle ultime ore Laura Pausini ha tenuto un mega concerto a Miami al Kaseya Center. Tra i tantissimi fan anche Elettra Lamborghini insieme al marito Afrojack.

Il concerto

Elettra Lamborghini ha pubblicato tantissimi video nelle sue Instagram stories che riprendono alcuni momenti del concerto di Laura Pausini tenutosi a Ferragni . «È stato magico, giuro - ha scritto Elettra Lamborghini nelle sue Instagram stories - La canzone “Scatola” è speciale per me, mi ha sempre ricordato la mia Lolita.

Inutile dirvi che ho iniziato a piangere».

Chi è Lolita

Elettra Lamborghini durante il concerto di Laura Pausini ha sentito la mancanza di Lolita, la sua cavalla scomparsa prematuramente a settembre del 2020. «Lolita mi ha lasciata per una brutta colica - aveva scritto tempo fa Elettra Lamborghini su Instagram - Solo 21 anni non ci posso credere, 16 anni insieme, mi ricordo come se fosse ieri quanto ti ho visto per la prima volta, eri cosí bella e bisbetica. Mi sento cosí male per averti fatta operare. Non avrei mai voluto ma ci ho provato, sapevo che sarebbe stato un rischio a 21 anni ma che alternativa avevo? Farti morire di dolore o con un eutanasia poche ore dopo?».

Elettra Lamborgini ha sempre parlato dell'importanza di Lolita nella sua vita. «Tutti i ricordi piu belli della mia adolescenza li ho con te - aveva scritto la cantante -. Ho letteralmente perso la parte piú importante della mia vita, mi sento così vuota. Pensavo di vederti un giorno con i miei figli sulla tua groppa, ma la vita é imprevedibile. Sei stata il piú bel regalo che la vita mi potesse fare».