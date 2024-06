Elodie, Arianna David: «Non la giudico, ma se sei brava non hai bisogno di denudarti»

Elodie è da sempre una delle artiste italiane che non ha paura di mostrarsi senza veli. Per la cantante, normalizzare la nudità femminile è una sorta di atto politico in questo momento storico segnata da tanti femminicidi. Ma il chiacchiericcio attorno al corpo e al modo di mostrarsi di Elodie è sempre molto alto. Durante l'intervista a Vanity Fair, la cantante ha infatti replicato alle polemiche su chi si indigna per il suo modo di mostrare il proprio corpo. Di questo si è parlato anche durante il programma Estate in diretta dove Arianna David, ospite in studio da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, ha espresso duramente la sua opinione.

Le parole di Arianna David

«Non giudico assolutamente Elodie e il fatto che si voglia spogliare - ha sottolineato Arianna David -.

Credo che da artista puoi fare quello che vuoi. Ma se sei brava non hai bisogno di farti vedere denudata. Attiri l'attenzione in un altro senso rispetto alla musica. Da tempo lei si vede così. Espressione, quello che ti pare».

Rosanna Lambertucci è intervenuta esprimento un pensiero completamente diverso da Arianna David. «È fine, elegante. Non è volgare - ha sottolineato. Può permetterselo perché ha la personalità. Non risponde agli attacchi e c'è spesso invidia nei suoi confronti. Se non lo fa ora quando dovrebbe farlo? Io non trovo niente di strano». «Se sei una persona sicura di te non hai bisogno di mostrarti nuda. Mi trovo d'accordo con il pensiero di Paolo Crepet», ha concluso Arianna David.