Elodie e Marracash sono tornati insieme? Gli incontri e i rumors

Elodie e Marracash stanno tornando insieme? I fan sono già in fermento per i rumors che hanno riacceso la fiamma della speranza sul dietrofront dei due protagonisti della musica italiana. Un ritorno di fiamma che si starebbe alimentando giorno dopo giorno, con una nuova frequentazione tra i due che sarebbe sempre più assidua.

A lanciare i rumors sul riavvicinamento tra Elodie e Marracash è il settimanale Oggi con le parole di Alberto Dandolo, esperto di gossip, che ha riportato il retroscena tra i due che «stanno intensificando la loro frequentazione». L'amore tra Elodie e Marracash aveva fatto sognare i fan della musica italiana. Ma dopo una crisi durata per tutta l'estate scorsa, il cantante milanese ha ufficializzato la rottura lo scorso autunno in occasione del lancio del suo disco «Noi, Loro, Gli Altri».

Nonostante sulla copertina del nuovo lavoro ci fosse anche Elodie, il rapper confermò che la love story era finita: «Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco, nel video di Crazy Love mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda» aveva detto. Da allora sui due era calato il silenzio: nessuno sapeva il motivo della separazione. Dopo mesi Elodie decise di svelare il mistero, parlando apertamente della fine della relazione.

I motivi della crisi

«Mi fa strano parlare di fine, fra me e lui, il nostro amore non è finito, si è trasformato» disse la cantante in un'intervista a Grazia, ribadendo che il rapporto con Marracash - all'anagrafe Fabio Bartolo Rizzo - era ancora sereno e carico di affetto «Fabio per me continua a essere famiglia. Le persone mica si dimenticano da un giorno all'altro». A far partire la crisi tra i due sarebbe stata la difficoltà ad intravedere un progetto di vita comune con il rapper: «Non abbiamo mai vissuto insieme e non riesco a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?».