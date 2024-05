Elodie e Tananai, il duetto infuocato fa «arrabbiare» Andrea Iannone: cosa è successo dopo lo show

Elodie e Tananai sono stati due dei grandi protagonisti della serata benefica Una Nessuna e Centomila che si è tenuta all'Arena di Verona ed è stata trasmessa mercoledì sera su Rai1. I due cantanti si sono esibiti sulle note di un brano molto famoso di Tananai: Tango che, nel 2023 si classificò quinto al Festival di Sanremo. Tra i due artisti c'era molta chimica e, come riporta il settimanale Chi, sembra che Andrea Iannone (fidanzato di Elodie) non abbia gradito molto.

Elodie, Tananai e Andrea Iannone geloso

Elodie e Tananai si sono presentati sul palco dell'Arena di Verona vestiti entrambi di nero. Espressioni serie, sguardi penetranti e mezzi abbracci mentre cantavano la canzone “Tango” all'evento “Una Nessuna e Centomila”. I due cantanti hanno regalato al pubblico presente e a quello a casa, una performance ricca di passione e sentimento ma, ovviamente, si è limitato tutto all'ambito artistico. Stando a quanto riporta il settimanale Chi, Andrea Iannone non avrebbe gradito la troppa vicinanza tra Elodie e Tananai, tanto che, subito dopo l'esibizione avrebbe chiamato la fidanzata «e non per complimentarsi con lei», si legge sul magazine. Di più non è dato sapere. I fan della cantante, comunque, non avrebbero notato nulla di troppo strano, anzi, sono certissimi dell'amore che lega Elodie al pilota motociclistico.

Il post di Tananai

Che sia vero o meno della scenata di Andrea Iannone a Elodie, a Tananai poco importa.

Il cantante, infatti, ha pubblicato un post dell'esibizione all'Arena e ha scritto: «Sei una vera artista, grazie per avere condiviso il palco con me». Elodie ha risposto con un cuore e ha ripostato il tutto nelle proprie storie Instagram.