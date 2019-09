Elton John, i francobolli che celebrano la sua carriera: prima di lui solo David Bowie

Martedì 3 Settembre 2019, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 13:10

Una cosa è certa: una serie simile di francobolli non è destinata a passare inosservata. La carriera musicale di Elton John è stata leggendaria, e lo dimostra chiaramente la decisione delle poste britanniche di dedicargli una collezione di francobolli che farà gola ai collezionisti, ma anche ai fan del Cavaliere dell'impero britannico.Elton John, al secolo Reginald Kenneth Dwight, oggi ha 72 anni e, dopo una gloriosa carriera, in questi mesi è impegnato in un lungo e impegnativo tour d'addio, che terminerà solo nel dicembre 2020 con una storica data all'O2 Arena di Londra. Intanto, però, la Royal Mail ha deciso di stampare una serie di francobolli che celebrano la sua carriera attraverso le copertine degli album più famosi e le immagini dei live più significativi di sempre. La notizia è riportata anche dall'Independent. In tutto, la Royal Mail ha prodotto 15 diversi francobolli, destinati a far gola ai collezionisti. Fino a oggi, l'unico musicista britannico a cui era stata dedicata una collezione di francobolli era stato David Bowie. Basterebbe questo a capire che si tratta di un'onoreficenza riservata solo a vere e proprie leggende, e lo stesso Elton John non ha nascosto la sua soddisfazione: «Quando l'ho saputo, sono rimasto molto sorpreso. Non mi sarei mai immaginato di finire su dei francobolli: è meraviglioso, un grande onore». Philip Parker, portavoce delle poste britanniche, ha spiegato: «Elton John è uno dei musicisti britannici di maggior successo di sempre. Ha fatto la storia della musica, vogliamo celebrarlo attraverso i suoi album e i suoi live più significativi».