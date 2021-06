Emiliana Cantone e la rinascita dopo il Covid (in gravidanza) col nuovo singolo «Faccio cose 'e pazze»

Si chiama “Faccio cose ‘e pazze” il nuovo singolo di Emiliana Cantone, star della musica partenopea da 600mila follower sui canali social. Reduce dalla gioia della maternità (8 mesi fa è nata Beatrice, «un nome che ho scelto perché significa portatrice di felicità», spiega), la 33enne di Casalnuovo si avvia a festeggiare i 20 anni di carriera l’anno prossimo.

E dopo i difficili mesi della pandemia, in cui ha dovuto affrontare in prima persona il virus («ho scoperto di essere affetta dal Covid alla 39ma settimana di gravidanza, ma per fortuna alla fine è andato tutto bene»), si prepara a tornare a cantare davanti ai suoi numerosissimi fans che l’attendono trepidanti ai concerti.

Acclamata da un pubblico variegato, che va dai bambini ai sessantenni, Emiliana spiega: «questa è la mia fortuna cioè di essere amata dai piccoli ma anche dalle loro nonne, come una signora che ieri ha voluto regalare una mia performance alla nipote che compiva 18 anni in un locale». Intanto mentre si gode la figlioletta, a cui - annuncia - sarà dedicata una canzone nel nuovo album in uscita in autunno, l’artista parla del progetto che coltiva da 4 anni: un libro. «Non sarà una biografia, piuttosto un diario dove annoterò aneddoti ed esperienze della mia vita e della mia carriera».

Una carriera iniziata da bambina, quando a soli 7 anni si esibiva nei cosiddetti “flash” al piano-bar intonando cover di grandi successi italiani e napoletani. E mentre ripercorre le tappe di questo percorso ventennale, la Cantone ricorda con umiltà gli attestati di stima da parte di artiste di fama nazionale e internazionale come Laura Pausini e Giorgia, che le hanno esternato la loro stima pubblicamente.

A dimostrazione che “neomelodico” si conferma essere un genere di cui andar fieri: «a volte bisognerebbe sdoganare i pregiudizi che arrivano proprio dalla nostra Napoli. I miei maggiori fans sono quelli che apprezzano la mia musica e mi vogliono sentir cantare ai loro momenti di vita più belli e importanti». E ora il nuovo brano (di cui Emiliana è autrice insieme a Mimmo Sarti e Nino Golino), in uscita su tutte le piattaforme digitali, che parla di una storia d’amore tra due ragazzi semplici: «ho voluto raccontare l’estate povera di una giovane coppia di un quartiere di periferia di Casalnuovo, di dove sono originaria, per lanciare un messaggio che le cose semplici sono quelle da apprezzare, come fare un bagno in piscina e mangiare insieme un panino come i due protagonisti».