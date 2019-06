Emiliano Pepe e D'Argen D'Amico: arriva l'«Ondagranda»

Sabato 8 Giugno 2019, 20:29 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 20:37

Dargen D’Amico, cantaurapper, all’anagrafe Jacopo D’Amico, classe 1980, da Milano, e Emiliano Pepe, da Napoli, cantante, classe 1976, avevano già fatto musica insieme nell’ultimo decennio, prima episodicamente, in questo o quel disco, poi sotto il nome d’arte di «Ondagranda», che ora è il titolo del loro (primo?) album a quattro mani, un lavoro curioso, urban per dire che è difficile da definire, visto che è insieme suonato ma elettronico, rap ma cantautorale, pop ma trap, serio ma molto poco serio, intimista ma scapocchione, molto scapocchione.Dargen D’Amico: «Perché è successo, perché siamo anche amici e, parlando tanto di musica, ci è venuta voglia di farla. Emiliano era l’artista al centro di tutto, entrava in studio e io gli venivo dietro come tecnico di sala, poi mettevo le mie strofe e producevo il tutto. Ecco, lui mi ha fatto tornare la voglia di fare anche il produttore, che avevo perso».Emiliano Pepe: «Il lavoro di Jacopo è stato favoloso, suona alla grande. Comunque il disco è nato perché l’ho chiesto io a lui, che non vedeva l’ora che glielo chiedessi per dirgli di sì».E.P.: «Ma bisogna farlo, i generi musicali oggi servono per i motori di ricerca».D.D’A.: «Siamo all’incrocio urban tra l’hip hop e certa musica italiana, ma, soprattutto, facciamo musica libera, prima per noi, e poi per gli altri, convinti che solo se ci siamo divertiti nel crearla potranno poi divertirsi gli altri nell’ascoltarla».D.D’A.: «Ad eventuali concerti dobbiamo ancora pensarci, per ora, messo il lavoro sulla mia etichetta, la Giada Mesi, facciamo un po’ di promozione e vediamo come va, prima non volevamo nemmeno esporci, contenti di quello che avevamo partorito e convinti che bastasse metterlo sul web senza nemmeno fermarsi per vedere di nascosto l’effetto che faceva».E.P.: «Il primo pezzo è nato mentre cercavo di far capire a Jacopo quel capolavoro che è “La Gatta Cenerentola”, il secondo è spuntato quasi per caso, non so nemmeno se ha l’ironia degli immensi Squallor, ma è certo che li adoro, come Tony Tammaro e Federico Salvatore».E.P. «No, lo giuro».D.D’.A.: «Lo posso garantire anche io, glielo ho chiesto in un momento in cui doveva per forza dirmi la verità».E.P.: «Figa, però, l’idea del negozio brandizzato che Liberato ha aperto a Milano e Napoli: ci avevo pensato anche io».«No, io volevo aprire un pop up store di Emiliano Pepe, ora potremmo farlo in stile “Ondagranda”».«E non fa pensare male: la musica deve imparare a seguire l’onda, prevederla, crearla».D.D’A. e E.P.: «Dopo tanta trap ed elettronica, sarà musica vera, suonata. E speriamo che sia un’ondagranda».