Emma Marrone, il messaggio prima della visita di controllo: «Prendetevi cura di voi»

Emma Marrone, «sto bene». L'artista ha rassicurato i fan riguardo il suo stato di salute con un messaggio su Instagram. La battaglia contro il tumore è rimasta ormai solo una brutta pagina da dimenticare, ma Emma non ha mai smesso di fare i regolari controlli di routine. L'ultimo è stato proprio oggi e la cantante non ha potuto fare a meno di ricordare ai suoi fan quanto sia importante la prevenzione.

Il messaggio di Emma

Emma ha condiviso sulle storie Instagram uno foto scattata dalla macchina e come descrizione ha aggiunto: «Direzione Milano. Ma prima visita di controllo a Bologna. Tutto bene», esordisce la cantante rassicurando subito i fan.

Poi continua: «Mi raccomando ragazz*, prendetevi cura di voi. Fate un check up ogni tanto. Pe sta sereni», chiosa la cantante, lanciando un messaggio importante a favore della prevenzione.

Dopo la dolorosa perdita del papà, Emma sta cercando di acquistare nuovamente serenità grazie alla sfera professionale che scorre a gonfie vele. La cantante, infatti, è stata una delle protagoniste del Festival del Cinema di Roma con il ruolo di Teresa nel film Il Ritorno, di Stefano Chiantini, presentato nella sezione Alice nella città. Per l'occasione, l'artista ha annunciato di tornare presto con un nuovo disco, e i fan non vedono l'ora. Che sia un anno pieno di soddisfazioni e vittorie per Emma!