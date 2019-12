Domenica In, Emma Marrone: «La malattia mi ha cambiato, ho scelto di essere più dolce»

«Sono in una fase molto riflessiva, sono serena e devo dire che mi feriscono meno le cose, come se avessi capito realmente da che parte stare. Non mi interessa più fare cose che non m va di fare. Ho sempre avuto l'ansia di fare le cose bene per gli altri, mettendo da parte quello che era bene per me stessa, ora ho imparato ad essere più egoista». Emma Marrone ospite a Domenica In racconta a Mara Venier i suoi cambiamenti.

Dopo il difficile periodo della sua vita, vissuto a causa della recente malattia, è tornata più forte di prima con un nuovo album e la collaborazione con Vasco Rossi che per lei è stata un'esperienza fantastica. Confessa che ha passato un periodo difficile, ma chiarisce: «Il dolore a volte ti rende più dura, a ragione, io ho scelto di non farmi irrigidire, ma sono più dolce».

Emma parla del periodo in cui ha avuto problemi di salute, ha chiesto scusa per aver fatto preoccupare le persone che la seguono e che le vogliono bene, ma chiarisce: «Avevo degli impegni, non volevo essere poco chiara, così ho detto le cose come stavano» e Mara Venier aggiunge: «La trovo una grande forma di rispetto per il tuo pubblico». Poi la cantante parla del suo album "Fortuna", ammettendo di essere molto soddisfatta e concentrata sul suo lavoro, anche se si concederà una pausa durante il periodo natalizio, che trascorrerà con la sua famiglia all'insegna della tradizione.

