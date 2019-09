«Il tumore è tornato?», paura per Emma Marrone ma Marco Bocci la incoraggia: «Bella e c**»

Sabato 21 Settembre 2019, 19:10 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2019 19:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emma Marrone ha annunciato il suo ritiro dalle scene per motivi di salute e subito tra i fan è scoppiata la preoccupazione. L'amata cantante non ha specificato il motivo che la costringerà a prendersi un periodo di riposo, ma il fatto che lei si sia sempre dimostrata amante del suo lavoro e una vera macchina da guerra del canto ha fatto pensare che possa trattarsi di qualcosa di grave.Emma è stata recentemente impegnata nella promozione del nuovo singolo Io sono bella. Il brano avrebbe dovuto fare da apri fila a eventi, concerti e magari un nuovo album, invece segna uno stop. La cantante ha rassicurato i fan che non si tratta di nulla di grave ma il pensiero è andato alla malattia che la Marrone ha dichiarato di aver combattuto e sconfitto anni fa, un tumore all'utero e alle ovaie che l'ha colpita a soli 25 anni. La malattia tornò dopo qualche anno e subì un secondo intervento.Intanto moltissime persone l'hanno incoraggiata con dei messaggi sui social e tra i tanti spunta quello del suo ex, Marco Bocci: «Sono sicuro che andrà tutto bene. Chiudi i conti in fretta e fatti sentire. Perché è vero che sei bella, ma sei anche cazzuta», poi l'attore le ha dedicato anche una storia con un estratto della sua nuova canzone. A sostenerla anche la mogli di Bocci, Laura Chiatti, che ha scritto: «Amica testa dritta e petto in fuori».