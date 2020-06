Da Emma a Malika, frecciata al governo: «21 giugno, festa della musica senza musica»

Da Malika Ayane ad Emma Marrone, il mondo della musica si muove. «21 giugno, Festa della Musica senza musica», scrive Emma Marrone sul suo profilo Instagram, postando una sua foto con un cartello tra le mani con scritto “Emma Marrone, Cantante, #iolavoroconlamusica”.



«Nella musica lavorano in tanti scrive Emma sul social - non solo i musicisti ed i cantanti. La musica fa cultura, educa, emoziona, intrattiene e, se non bastasse, produce economie importanti (il solo comparto Cultura fa il 16% del Pil),che oggi, causa, rischiano di restare a casa. Sappiamo che ci sono delle proposte di emendamento al DL Rilancio che ci riguardano., adoperandosi al più presto per dare finalmente dignità a tutti coloro i quali lavorano per il bene della Musica», conclude.