Emma Marrone e la gioia su Instagram: la sua canzone è prima in classifica

Venerdì 11 Ottobre 2019, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un post, anzi un re-post, e la frase con una medaglia d'oro: «Io sono bella guadagna 4 posizioni e conquista la prima posizione della classifica». Firmatoe che, con la sua canzone, conquista le radio italiane che hanno scelto il suo pezzo come traccia più suonata nei loro palinsensti. La pioggia di like sulla notizia pubblicata da EarOne e dalla stessa Emma è la dimostrazione dell'affetto non solo personale ma anche artistico nei confronti della cantante. Per la prima volta, dunque, "Io sono bella" conquista la prima posizione in classifica premiando il lavoro die Gaetano Curreri autori del pezzo. Dopo un mese, Emma Marrone conferma il sucesso del brano che si era fermato momentaneamente al quinto posto dietro Mahmood, Jovanotti, Avicii ed Elisa.