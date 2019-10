Emma Marrone, il post su Instagram è un grido di gioia: «Grazie Vasco...»

Venerdì 11 Ottobre 2019, 17:51 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

», il singolo di Emma Marrone , è il brano più trasmesso dalle radio. Scritto per lei da Vasco Rossi , insieme a Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli, e prodotto da Dario Faini, «» è. La cantante ha utilizzato il suo profilo Instagram per mostrare tutta la sua gioia per questo risultato. Dopo aver condiviso la notizia, in una stories di Instagram ha ringraziato Vasco Rossi, autore del brano.L'ultima apparizione social diè di circa una settimana fa. Una risposta al messaggio d'affetto lanciato in diretta da Alessandra Amoroso, collega di Amici e amica nella vita. Dal palco del concerto di Radio Italia Live, al quale avrebbe dovuto partecipare anche Emma, la conduttrice Manola Moslehi ha gridato: «Emma ti vogliamo bene».Sabato 29 settembre invece la cantante salentina aveva pubblicat la foto del braccialetto d'ospedale finalmente tolto, annunciando di aver superato un momento difficile e di avere ancora bisogno di un po' di tempo per riprendersi, ma che il peggio è ormai passato.