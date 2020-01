Emma Marrone a Sanremo 2020, non sarà mai più bionda: «Dopo il tumore i medici mi hanno sconsigliato le tinture»

torna al Festival di Sanremo, dopo averlo vinto da concorrente nel 2012 con il branoe dopo averlo condotto al fianco di Carlo Conti nel 2015: la cantante salentina sarà ospite nella doppia veste di attrice e cantante. In un’intervista a Sette, il settimanale del Corriere della Sera, Emma ha rivelato di non poter più essere bionda, forse per sempre: colpa di quel tumore alle ovaie combattuto con un intervento chirurgico.