È un doppio ritorno a casa quello in programma per il prossimo appuntamento della rassegna «I concerti del conservatorio 2023»: domani, alle 18, nella sala Scarlatti, il San Pietro a Majella ospiterà «Pagine d'autore», concerto incentrato su brani inediti di Enzo Avitabile, diplomatosi in flauto proprio al conservatorio, come Salvatore Lombardi, flautista e ideatore del progetto, in scena con Raffaele Maisano, pianista; Piero Viti, chitarrista, e il Falaut Flute Ensemble con la partecipazione straordinaria dello stesso Avitabile.

APPROFONDIMENTI Lo Sciosciò portafortuna in dono a Gigi D'Alessio Zucchero in tour: «Ma da oggi sono Adelmo» La cantante Sia rivela di essere autistica: «Finalmente libera di sentirmi me stessa»

Non si pensi, però, ai materiali del cantautore Avitabile, colonna portante del neapolitan power, nè a quelli del primo periodo soul, nè a quelli del secondo, vicino alla world music, ma sempre veracissimi. In programma, infatti, «Clochard», composizione per flauto e pianoforte dedicata ai senzatetto; «Legato staccato», per flauto solo in memoria del maestro Ferdinando Staiano, di cui furono allievi sia Avitabile che Lombardi; «Kadisha», per saxello, flauto, chitarra e pianoforte. «Questo concerto è un'idea nata dal mio repertorio scritto per flauto e strumenti vari, ispirato e donato al grande amico Salvatore Lombardi. Una musica strumentale che aspira all'inclusione, all'aggregazione, all'accoglienza; un concerto multigenerazionale, multietnico, multiculturale, con uno sguardo speciale alle nuove generazioni, alla musica nel «nuovo tempo», racconta il sassofonista.

«Era ora di iniziare a rinnovare il repertorio per il nostro strumento», rilancia Lombardi: «Alcuni di questi brani li abbiamo già proposti con successo, altri li eseguiremo in prima assoluta, con la presenza di Avitabile che ne illustrerà la storia». «Ritornano nel conservatorio che li ha visti formarsi un artista di spessore internazionale e uno strumentista d'eccellenza, oggi parte del nostro corpo docente», conclude il presidente del San Pietro a Majella, Luigi Carbone. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.