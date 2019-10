Secondigliano trap regna: l'intervista doppia a Enzo Dong e Geolier

Geolier, 19 anni, da Secondigliano, è decimo nella hit parade dopo essere arrivato sino alla terza posizione in classifica con il suo album, «Emanuele». Enzo Dong, 27 anni, da Secondigliano, anzi dal rione Don Guanella, ha appena pubblicato il suo primo album ufficiale, «Dio perdona io no». Manca solo Nicola Siciliano, classe 2002, per completare il tris di campioni della giovane scena rap & trap newpolitana: «Secondigliano regna», per dirla con la prima hit di Dong, lanciata dalla colonna sonora della seconda serie di «Gomorra».



«Sono un ragazzino che vorrebbe fare questo mestiere. Sono uno che l'hip hop ha tolto dalla strada, sono un nerd che vive le sue giornate nello studio a fare musica. Non regno a Secondigliano né altrove, però l'hip hop napoletano viene da Secondigliano, da Scampia e dintorni: abbiamo tutti iniziato ascoltando i Co'Sang, dalla poesia cruda di Luche' e Nto'. Il rap racconta la strada, in qualche modo Secondigliano è più strada del resto di Napoli, e non solo per l'effetto Gomorra, la vita reale conta più della letteratura, del cinema e della tv».

Enzo Dong, ovvero Vincenzo Mazzarella, perché questo nome d'arte? E quanto conta aver iniziato con un brano come «Secondigliano regna»?

«Dong è l'acronimo di Dove Ognuno Nasce Giudicato, anche se già mi chiamavano così perché venivo dal rione Don Guanella: mi sentivo segnato dalle mie radici, dal luogo in cui ero nato. Ho dimostrato che si può nascere in questi quartieri e non fare lo spacciatore, che la musica è un'alternativa alla strada. Ma non per questo divento un esempio da imitare».

Il tuo successo, Geolier, è iniziato con «P' Secondigliano», uno sfoggio sfrenato di griffe e machismo teenageriale. Poi è arrivato «Narcos» che flirtava con l'immagine gangsta.

«Nel duetto con Siciliano citavo mille marche, ma non ne indossavo nemmeno una autentica. Il rap è voce di rivalsa, sogno di farcela, di diventare ricchi, di uscire dal ghetto. In Narcos usavo un altro stereotipo hip hop, non a caso nell'album ho voluto mostrarmi per quello che sono davvero, mettendo il mio vero nome nel titolo».

Il tuo successo, Dong, dopo «Secondigliano regna» è continuato con «Higuain», oltre 15 milioni di visualizzazioni e qualche polemica per i versi non proprio teneri con il Pipita, accusato di essere un «infame», con linguaggio paracamorristico.

«Era solo uno sfogo da tifoso azzurro, un ragionamento sul tradimento, i ragazzi che ci ascoltano sanno che le nostre rime non vanno prese sul serio, anche se più divento noto più capisco la responsabilità di quello che dico».



«No, non le conosco ancora, non le posso ancora trattare male».

Ancora?

«No, no, non le tratto male, anche se qualche verso pesante mi è scappato e magari non mi scapperà più. Voglio stare attento a quello che dico, non posso più girare in motorino senza casco, ora che qualcuno può prendermi come esempio».

Stesso discorso per te, Dong: tante dediche a tua nonna, tante offese al sesso femminile.

«Racconto storie, voltafaccia sentimentali, groupie che si scoperebbero chiunque per stare vicine alla fama. Ma non voglio generalizzare, anzi, sono convinto che in futuro sarò più fortunato nei miei incontri».

Come hai iniziato a fare rap, Geolier? Chi ti ha portato sulla strada dell'hip hop?

«Ho iniziato da bambino, stregato da Nas, e poi da Rocco Hunt: a 11 anni ho voluto il suo volto sulla mia torta di compleanno, oggi duetto con lui».

Come hai iniziato, invece, tu, Dong?

«Con Eminem, direi. E con i Co'Sang: loro hanno spiegato a tutti noi che l'hip hop poteva dare una voce al nostro quartiere senza voce».

In «Emanuele», prodotto da Dat Boi, ci sono poche collaborazioni, ma mirate, Geolier.

«Ho chiesto una mano solo a Luche', Emis Killa, Lele Blade, MV Killa e Gue' Pequeno: volevo esserci io, Emanuele, e non i miei amici famosi tra brani rap e pezzi più trap, profumi latineggianti e canzoni sentimentali».

In «Dio perdona, io no» anche tu passi tra «featuring» eccellenti e sonorità varie, Enzo.

«C'è rap più aggressivo e trap in sintonia con il momento. Cerco di coniugare le mie radici con le nuove tendenze, grazie anche a Fabri Fibra, Dark Polo Gang, Tedua, Gemitaiz, Drefgold e Fedez».

Dove vuoi arrivare, Geolier?

«Vorrei essere ancora qui a fare questo mestiere tra dieci anni. E per questo mestiere voglio dire la musica, il rap».

Dove vuoi arrivare, Dong?

«Sogno di diventare come Sfera Ebbasta, lui è ha fatto cose che nessuno altro aveva fatto prima in Italia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA