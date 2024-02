Morto Ernesto Assante, storica firma di Repubblica: il critico musicale aveva 66 anni

Le sue pagelle di Sanremo 2024 sono state come sempre un punto di riferimento per tutti gli addetti ai lavori e gli appassionati del festival. Le sue lezioni sul rock, con il sodale di sempre Gino Castaldo, hanno offerto un mix di storia, video di archivio, sguardo contemporaneo, competenza e ironia. Le sue passioni di sempre, la musica e la tecnologia. È morto stasera a Roma Ernesto Assante, storica firma di Repubblica, giornalista, musicologo, blogger, critico attento e raffinato. Aveva compiuto da qualche giorno, il 12 febbraio, 66 anni. Ieri sera - scrive il sito di Repubblica - è stato colpito da un ictus: è stato ricoverato immediatamente in ospedale, ma le cure si sono dimostrate inutili. Lascia la moglie, Eleonora, e due figlie. Nato a Napoli nel 1958, dopo gli inizi in radio, dalle prime emittenti rock romane a Radio 1 e a Sterenotte, e l'esperienza come critico musicale del Manifesto, nel 1979 Assante è arrivato a Repubblica, dove è stato critico musicale e poi caporedattore, inventore del settimanale Musica, ideatore di Computer Valley e Computer, Internet e Altro e direttore di McLink e Kataweb.

APPROFONDIMENTI

La carriera

Ha collaborato anche con settimanali come Epoca, L'Espresso, Rolling Stone e di recente con Rockol.

Ha curato On the Road, mostra dedicata a Jack Kerouac, con l'esposizione del manoscritto originale del libro, nello spazio Auditorium Arte di Roma; Digital Music Experience al MAXXI di Roma; Lucio Dalla, immagini e suoni al Complesso del Vittoriano a Roma; 1969, parole, musica, immagini nello spazio Auditorium Arte di Roma. Numerosi i saggi che ha firmato, alcuni dei quali in coppia con Castaldo, con il quale dal 2005 ha tenuto a Roma le celebri Lezioni di rock. Viaggio al centro della musica: i più recenti usciti lo scorso anno, Bruce Springsteen - Il Boss in parole e immagini (White Star), e Lucio Battisti (Mondadori), una biografia del geniale autore di «Emozioni» che lo scorso 5 marzo avrebbe compiuto 80 anni. Dal 2003 al 2009 Assante ha insegnato Teoria e tecnica dei nuovi media e poi Analisi dei linguaggi musicali alla facoltà di Scienze della comunicazione dell'università la Sapienza a Roma.