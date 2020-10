Eros Ramazzotti compie 57 anni, i teneri auguri di Aurora: «Legati da qualcosa di più grande»

Eros Ramazzotti compie 57 anni. Il cantautore, nato a Roma il 28 ottobre 1963, ha ricevuto gli auguri di buon compleanno da sua figlia Aurora con un tenero post su Instagram. «Noi non lo sappiamo, ma ci conosciamo da molto prima di questa vita - scrive la figlia di Eros e Michelle Hunziker -. Siamo legati da qualcosa di più grande. Auguri papozzo, a tanti altri giri intorno al sole». In foto un bellissimo abbraccio fra i due, a testimonianza del rapporto speciale fra padre e figlia.

Il post di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, nata nel 1996 dal matrimonio di Eros e Michelle Hunziker, non ha mai nascosto i propri sentimenti per i genitori, nonostante la loro burrascosa separazione. Sui social la giovane appare spesso in compagnia della madre e della sua "famiglia allargata", composta da Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste. Aurora è comunque sempre rimasta molto legata a papà Eros, come dimostra l'ultimo emozionante post pubblicato su Instagram.

