Eros Ramazzotti supera la paura, eccolo dopo l'operazione alle corde vocali

Mercoledì 22 Maggio 2019, 18:54 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2019 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Recentementeha messo in apprensione i suoi fan annunciando attraverso il social di non poter proseguire il “Vita ce n’è World Tour” per un'alle corde vocali: “Ho dovuto necessariamente fermarmi per farmi operare alle corde vocali per un problema di inspessimento e per ritornare più forte di prima – ha fatto sapere il cantante - Ora dovrò stare fermo e riabilitarmi per due mesi”.La paura è passato e l’intervento è andato bene ed Eros, in pausa dal palco, trascorre il tempo assieme alla famiglia. Ramazzotti è stato fotografato da “Diva e donna” mentre passeggia per Milano, coprendosi la gola per non prendere freddo, assieme alla moglie Marica Pellegrinelli e ai figli Gabrio Tullio e Raffaella Maria.A breve Eros e Marcia festeggeranno il quinto anniversario di nozze, per una relazione che dura da dieci anni. Il colpo di fulmine infatti è scoppiato durante il “Word music Award” nell’edizione 2009. Eros ha un'altra figlia, Aurora, nata dal suo precedente matrimonio con Michelle Hunziker.